Суд не принял его аргументы и приговорил к трем годам лишения свободы.

В Сумской области 50-летний священник "Свидетелей Иеговы" отказался от мобилизации из-за своих религиозных убеждений, однако суд не принял его аргументы.

Согласно приговору Ахтырского горрайонного суда Сумской области подсудимый воспитывает двух малолетних детей. При этом является военнообязанным как офицер запаса и стоит на учете. 1 марта ВВК признала мужчину годным к службе, а 22 марта домой к нему пришли представители ТЦК с "боевой повесткой", но получать уведомления о вызове офицер отказался. В пункт сбора 24 марта он не явился и о причинах неявки не сообщил.

На суде уклонист рассказал, что является членом религиозной организации "Религиозный центр Свидетелей Иеговы в Украине", а в 2019 году его назначили священнослужителем. Он заявил, что отказался от повестки "по своим религиозным убеждениям" и готов проходить альтернативную службу. Свидетель на суде подтвердил, что подсудимый "регулярно проповедует", а его жена и старший сын тоже являются членами организации и изучают Библию.

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В свою очередь суд пришел к выводу, что вина мужчины полностью доказана, а аргументы относительно его религиозных убеждений — "необоснованные и безосновательные".

"Судом не установлено, что обвиняемый имеет такие глубокие, искренние и последовательные религиозные убеждения, которые препятствуют ему защищать независимость нашего государства и его территориальную целостность в рядах Вооруженных Сил Украины, потому что указанное, кроме его собственных слов и объяснений свидетелей, которые также являются Свидетелями Иеговы, другими доказательствами не подтверждается", — отмечено в документе.

Суд уточнил, что мужчина принял присягу в 1995 году. Он является офицером запаса ПВО. Заменить ему службу на альтернативную или снять с учета не просил. Отмечается, что он мог бы принести пользу ВСУ в ремонте техники, строительстве укреплений, вывозе раненых, перевозке грузов и т.д.

Уклониста признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.

Другие новости об уклонистах

На Кировоградщине к испытательному сроку приговорили 34-летнего мужчину, который отказался письменно от мобилизации из-за высокого давления.

Жителя города Рожище Волынской области за уклонение от призыва приговорили к полутора годам ограничения свободы. Мужчина от прохождения службы в армии отказался по религиозным убеждениям, однако доказательств, которые бы подтверждали его пребывание в религиозной организации, ТЦК не предоставил.

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