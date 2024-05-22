Также он аргументировал свое решение тем, что обеспечивает двоих детей.

На Кировоградщине к испытательному сроку приговорили 34-летнего мужчину, который отказался письменно от мобилизации. Об этом говорится в приговоре Онуфриевского районного суда Кировоградской области.

Отмечается, что мужчину признали пригодным к мобилизации. Он получил повестку и должен был прийти в ТЦК 8 декабря 2023 года. Но военнообязанный написал заявление, в котором категорически отказался от службы в ВСУ.

Во время суда мужчина признал свою вину. По словам жителя Кировоградщины, когда его хотели мобилизовать, то он написал заявление об отказе от службы в армии. Военнообязанный отметил, что сам является сиротой, а на содержании у него двое малолетних детей, которые еще учатся в школе. Также он рассказал, что болеет и имеет высокое давление.

Видео дня

В результате в суде признали мужчину виновным по статье 336 УК и приговорили к 1 году испытательного срока.

Суд за уклонение от мобилизации - последние новости

Как писал УНИАН, в Черкасской области судили мужчину, который отказался от мобилизации из-за пережитого в Часовом Яру. Во время суда переселенец полностью признал свою вину. Он рассказал, что "морально пострадал во время бомбежки в Часовом Яру" и заявил, что "не готов служить, не готов убивать людей".

Также сообщалось, что в Хмельницкой области мужчина не пришел в ТЦК из-за похмелья. Его сначала приговорили к трем годам заключения, но наказание было изменено на год испытательного срока

Вас также могут заинтересовать новости: