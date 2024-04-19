Известно, что военнообязанного дважды не брали на службу в армию.

В Винницкой области к испытательному сроку приговорили мужчину, которого военнослужащие части два раза не хотели брать на службу, однако когда ему принесли третью повестку, то он решил сбежать от ТЦК. Об этом говорится в приговоре Бершадского райсуда Винницкой области, передает ТСН.ua.

Отмечается, что в марте 2023 года военнообязанного признали годным к службе в ВСУ, но он уклонился от мобилизации. Во время суда мужчина признал свою вину частично.

По его словам, его три раза вызывали в Бершадский ТЦК. Там он получил повестку и прошел медицинский осмотр, после чего его признали годным к военной службе.

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"Дважды его отправляли в воинскую часть, однако возвращали обратно по состоянию здоровья. В марте 2023 года он снова получил повестку на отправку в воинскую часть. Однако в этот день он не смог прибыть в Бершадский ТЦК, поскольку заболел", - говорится в приговоре суда.

Также мужчина отметил, что сейчас имеет законную отсрочку от армии, ведь он оформил уход за бабушкой.

В свою очередь работник ТЦК во время суда отметил, что две воинские части отказались взять мужчину на службу, а уже третий раз он сам не пришел на вызов. После этого работник военкомата приехал к нему домой, однако уклонист сбежал из дома.

В то же время в суде выяснили, что мужчина с ноября 2023 года ухаживает за лицом пожилого возраста, поэтому его признали виновным по ст. 336 УК Украины и приговорили к 3 годам испытательного срока.

Суд над уклонистами: последние новости

Как писал УНИАН, на Волыни разоблачили уклониста, который, чтобы выехать за границу, купил поддельные документы, в которых говорилось об опекунстве над ребенком. Но он этого не смог сделать, из-за чего должен заплатить 136 тысяч гривен штрафа.

Также сообщалось, что на Николаевщине мужчина "упорно" не желал проходить военную службу, за что его приговорили к трем годам лишения свободы. Уклонист не прибыл в воинскую часть, нарушив процесс комплектования ВСУ во время мобилизации.

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