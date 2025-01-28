Прежде всего юристы советуют иметь при себе контакты адвоката.

Власть готовит новации в мобилизационное законодательство, чтобы привлечь больше молодых добровольцев в армию. Между тем многие военнообязанные избегают контактов с представителями ТЦК, боясь незаконных действий с их стороны, в частности незаконного лишения свободы во время визита в военкомат.

Старший юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян в комментарии РБК-Украина рассказала, что делать, если вас принудительно удерживают в ТЦК. Она подчеркнула, в первую очередь нужно удостовериться, что действия военных в этом случае действительно нарушают закон.

По ее словам, если человека удерживают на территории ТЦК без его согласия, это может расцениваться как незаконное лишение свободы (статья 146 Уголовного кодекса Украины). Пытаясь выбраться из такой ситуации, гражданин должен действовать в рамках закона.

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В первую очередь нужно требовать от работников ТЦК объяснить правовое основание принудительного удержания. В частности стоит попросить предоставить письменный документ с обоснованием действий военных. По возможности также можно вызвать полицию.

Как пояснила Татьяна Козян, во время звонка правоохранителям нужно четко объяснить, кто вас удерживает, в каком помещении и подчеркнуть, что вам не позволяют выйти. Полицейские обязаны зафиксировать заявление и отреагировать на ситуацию, заверила юрист.

Параллельно с этим нужно сообщить о ситуации адвокату, чтобы он прибыл в ТЦК и помог выйти из ситуации законным путем.

"Если есть возможность, стоит записать на видео или аудио факт принудительного содержания. Это может быть доказательством в случае дальнейшего обращения в правоохранительные органы или суд", - говорит эксперт.

После увольнения гражданин может пожаловаться на действия работников ТЦК в Государственное бюро расследований (ГБР) или прокуратуру. Заявление следует писать по статье 365 УК Украины о превышении служебных полномочий должностными лицами.

Юрист также отметила, что полиция не имеет права задерживать граждан просто с целью доставки в ТЦК.

"Задержание возможно только в рамках Уголовного процессуального кодекса или в случае совершения административного правонарушения", - отметила она и добавила, что принудительное доставление в ТЦК без законных оснований можно обжаловать как незаконное задержание.

Кроме того Козян отметила, что гражданин имеет право отказаться от прохождения медицинского осмотра, поэтому медкомиссия в ТЦК может проводится либо с согласия военнообязанного, либо по судебному решению, которое позволит принудительный осмотр.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, военнообязанные со статусом "ограниченно годный" должны пройти ВВК до 4 февраля, чтобы их окончательно отнесли к категории годных или непригодных к службе в соответствии с прошлогодними изменениями в законодательстве. Тем, кто не успеет этого сделать, грозят штрафы.

Также мы рассказывали, что отсрочка от мобилизации для студентов и преподавателей будет работать по-новому. Теперь соискатели образования получат отсрочку на весь семестр, вместо трех месяцев. А преподавателями отсрочку будут предоставлять сразу на весь учебный год.

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