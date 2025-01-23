Новые правила были введены постановлением правительства, принятым "под елочку".

В Украине вступили в силу обновленные правила предоставления отсрочки от мобилизации для преподавателей и студентов. Об этом сообщает Министерство обороны.

Новое постановление Кабмина №1558 от 31 декабря 2024 года уточнило некоторые моменты в правилах предоставления отсрочки для указанных категорий граждан. Как пояснили в министерстве, студенты профессионально-технических, профессиональных предвысших и высших учебных заведений, интерны и докторанты получают отсрочку на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев. Ранее этот срок составлял всего три месяца.

Вместе с тем преподаватели получают отсрочку сразу на весь учебный год. Как отметили в Минобороны, это период с 1 сентября по 31 августа следующего года. Но это касается только тех преподавателей, которые трудоустроены на ставку не ниже 0.75.

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"Важно: каникулы и окончание учебного года не является основанием для потери права на отсрочку. Изменения в постановление направлены на упрощение процедуры и снижение нагрузки на работников ТЦК и СП, которые ранее должны были обрабатывать огромное количество документов каждые три месяца", - отметили в Минобороны.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в приложении "Резерв+" началось тестирование нового сервиса - электронного направления на ВВК. До сих пор для этого требовалось лично приходить в ТЦК.

Также мы рассказывали, что Генштаб не видит необходимости в снижении мобилизационного возраста. В Раде говорят, что необходимо говорить не о снижении мобилизационного возраста, а о мотивационном пакете, который бы позволил привлечь молодежь в Силы обороны.

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