Федор Вениславский рассказал о деталях, относительно привлечения в армию ребят моложе 25 лет.

Недавно в Офисе президента Украины заявили о подготовке законодательных инициатив о возможности привлечения в армию молодых людей 18-25 лет. Речь идет об использовании финансовых стимулов для поощрения на добровольной основе к подписанию контракта. Подробнее о том, какие это могут быть стимулы, и не является ли эта инициатива первым шагом к всеобщей мобилизации юношей в интервью УНИАН рассказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Что вам известно о намерениях власти приобщать к армии молодых людей 18-25 лет, которые сегодня не подлежат мобилизации? О каких финансовых стимулах идет речь?

В Верховной Раде Украины на сегодня нет законопроекта, который бы предусматривал такую инициативу. Есть наработки в комитете относительно дополнительных стимулов и поощрений, в том числе финансовых, но все упирается в нехватку бюджетных средств.

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Что касается привлечения в армию молодых людей 18-25 лет, то это не новая идея, которая будет проработана и реализована. На сегодня она уже работает. Каждый гражданин Украины в этом возрасте может заключить добровольно контракт и пойти служить в Вооруженные силы. В прошлом году достаточно большое количество молодых людей 18-25 лет, а это не одна тысяча, заключили контракт и служат в Вооруженных силах Украины. Учитывая то, что могут быть задействованы еще механизмы материального стимулирования, то количество желающих служить может возрасти.

Но я бы не связывал возможность привлечения дополнительно на добровольных началах военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет с вопросом демобилизации. Потому что цифры там очень большие и они несопоставимы. Вопрос замены тех, кто должен был бы демобилизоваться, не решит ни привлечение в армию людей путем рекрутинга, ни контракты с такими молодыми людьми.

Насколько существенно будет увеличено финансовое стимулирование при подписании контракта молодыми людьми в возрасте до 25 лет?

Не готов назвать качество конкретных цифр. Но нужно понимать, что надеяться только на существенное увеличение денежного обеспечения как стимула привлечения в ВСУ - это один из вариантов. У нашего врага - в России - он эффективно работает, потому что за заключение контракта они получают иногда по несколько миллионов, которые являются невиданными и неслыханными для 90% населения РФ и обеспечат финансово на годы вперед их семьи. Это один из вариантов и для нашей страны, но необходимо понимать, что уровень жизни в глубинке России и в Украине - это несопоставимые вещи. Если давать объективную оценку, то уровень денежных выплат нашим военнослужащим на сегодняшний день является таким, который соответствует среднему уровню обеспечения военнослужащих в других странах мира. А денежное обеспечение тех, кто воюет на переднем крае, очень существенное. И за такие средства готовы воевать граждане других стран мира.

Повышенные выплаты для тех, кому от 18 до 25 лет, в случае принятия такого решения, могут усилить неприятие их среди тех, кто ранее заключал контракт на не таких выгодных условиях? Это может спровоцировать недовольство в армии?

Здесь не будет идти речь о лучших финансовых условиях для тех, кто заключит контракт по сравнению с теми, кто уже служит. Вероятно, что речь будет идти о каких-то единовременных выплатах при заключении контракта. То есть речь будет идти об одновременной сумме при заключении контракта, а дальше на службе они будут получать общее денежное обеспечение, как и другие военнослужащие ВСУ. Сейчас трудно что-то конкретнее говорить на эту тему, поскольку еще нет никакого законопроекта в парламенте по этому поводу. Но здесь точно должны быть применены модели, которые не будут нарушать принцип равенства. То есть стимул для заключения контракта точно не будет основанием, что у кого-то лучшие условия при выполнении боевых задач на войне.

Нет ли угрозы на сегодня, что те молодые безыдейные люди, которые за деньги от врага готовы жечь машины военнослужащих ВСУ, не пойдут за денежными вознаграждениями, чтобы вступить в армию?

Думаю, что в 95% совершают поджоги именно за деньги. Надо понимать, что хоть об этом и сообщается, но эти случаи единичны и не являются массовым явлением. Тем более, что есть военная контрразведка, Служба безопасности Украины, полиция, которые контролируют этот процесс и вся эта информация будет учитываться при заключении контракта.

Стимулирование прихода в армию тех, кому до 25 лет, это первый шаг на пути к всеобщей мобилизации юношей в будущем?

Нет, сейчас вообще речь не идет о принудительной мобилизации для молодых людей этой возрастной категории. В прошлом году мы получили определенное количество молодых людей этого возраста, которые заключили контракт без принуждения. Не могу говорить, о каком количестве людей идет речь, поскольку эти данные являются закрытой информацией во время войны.

Люди, которые верят во всемогущую силу президента США Дональда Трампа, который придет и взмахом руки остановит войну между Россией и Украиной, не понимают, для чего тогда вообще мобилизация, если боевые действия будут остановлены?

На сегодня говорить о прекращении боевых действий не приходится. Такие размышления и публичные высказывания вредят интересам национальной безопасности и обороноспособности Украины. Потому что это создает определенную нервозность, неопределенность. Надеяться на то, что война будет завершена в ближайшие месяцы, у меня, как у человека, который имеет немного больше информации из закрытых источников, нет никаких оснований. Война точно в течение нескольких месяцев не закончится. Мобилизация идет в плановом порядке и никаких послаблений в этих вопросах не будет. Инициативы привлечения в армию тех, кому 18-25 лет, только подтверждают, что нам нужно пополнение в Вооруженные силы Украины.

У нас есть основания надеяться, что войну мы завершим в течение какого-то не очень длительного промежутка времени.

В Украине введено много программ, которые предусматривают не только подготовку в высших учебных заведениях, но и в школах к защите своего государства. То есть всех к оружию?

Еще в 2021 году, когда Верховная Рада Украины принимала закон об основах национального сопротивления, мы закладывали в него философскую концепцию, что все граждане Украины обоих полов должны быть готовы к защите своей Родины с оружием в руках. Мы изучали израильский, финский, прибалтийский опыт. Поэтому введение базовой общевойсковой подготовки, базовой службы имеет целью создать человеческий резерв. У молодых людей будет понимание и навыки, как обращаться с оружием и отстаивать свою Родину. Этот процесс не быстрый. Но мы его начали и уже в этом году студенты украинских высших учебных заведений обязаны пройти курс базовой общевойсковой подготовки, который интегрируют в образовательный процесс. Надеюсь, что это усилит наши возможности на будущее. Молодые люди должны получить практические знания, которые им понадобятся, а не теоретические размышления, которые не будут помогать в будущем.

справка Федор Вениславский член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский - народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Ранее он был представителем президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (до 12 сентября 2022 года) и в Верховной Раде Украины (до 7 декабря 2023 года).

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