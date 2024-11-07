За два последних месяца только два процента повесток было отправлено людям, которые работают.

Абсолютное большинство сформированных повесток через реестр "Оберег" были направлены людям, которые являются безработными и не платят налоги в бюджет. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме.

"По состоянию на сегодня 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр "Оберег", где мы видим военно-обязанных, направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы как люди, которые работают. То есть фактически, приоритет сегодня в мобилизации предоставляется людям, которые не работают и являются безработными", - сказал Шмыгаль.

По его словам, за два последних месяца только два процента повесток было отправлено людям, которые работают. Он также отметил, что государственные реестры сейчас позволяют проверить, платит ли человек хотя бы одну гривну налогов. При этом не важно, как именно он их оплачивает - как ФЛП, наемный работник или самозанятое лицо.

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"Если человек налогов не платит, это означает, что человек не занят, как минимум официально. Соответственно в реестрах это видно. Реестр "Оберег" подтягивает эту информацию, когда повестки формируются, и мы можем видеть, что человек безработный. И эти люди - это приоритет для мобилизации. Очень простой принцип", - объяснил Шмыгаль.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, 7 ноября сообщалось, что военнообязанные граждане, которые ранее имели статус "ограниченно годный", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Сделать это надо до 5 февраля 2025 года.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине и о продлении срока проведения всеобщей мобилизации на еще 90 дней - до 7 февраля 2025 года.

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