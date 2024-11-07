4 мая вступил в силу закон № 3621, которым был отменен статус "ограниченно годный".

Военнообязанные граждане, которые ранее имели статус "ограниченно годный", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Сделать это надо до 5 февраля 2025 года, заявил начальник отделения воинского учета Ривненского территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Бодин.

"4 мая вступил в силу закон № 3621, которым фактически статус "ограниченно годный" был отменен. Этим же законом был предусмотрен срок 9 месяцев, для того, чтобы военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно годный", прошли повторное медицинское освидетельствование военно-врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов", – сказал представитель ТЦК в комментарии "Суспільному".

Бодин также отметил, что статус "годный к военной службе" свидетельствует о возможности назначения военнообязанного гражданина на любую должность в Вооруженных силах Украины. Кроме того, есть украинцы, "пригодные к службе в воинских частях обеспечения, ТЦП и СП, высших военных учебных заведениях образования".

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Однако есть и другие категории военнообязанных граждан. "Временно непригодные" нуждаются в лечении или отпуске. Также существует категория "непригодные" с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев и "непригодные" с исключением с воинского учета.

Мобилизация в Украине: последние новости

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине и о продлении срока проведения всеобщей мобилизации на еще 90 дней – до 7 февраля 2025 года.

Накануне в Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что в Украине заработала горячая линия по вопросам мобилизации и учета военнообязанных. Туда можно также подать жалобу на работу ТЦК.

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