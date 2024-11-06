Они были возвращены с подписью от президента сегодня.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине и о продлении срока проведения всеобщей мобилизации. Об этом говорится в карточках соответствующих законопроектов №№12151 и 12152 на сайте парламента.

Отмечается, что оба закона были возвращены с подписью от президента сегодня, 6 ноября.

Военное положение и мобилизация в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, 23 июля Верховная Рада Украины проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации до 9 ноября.

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29 октября ВР поддержала продление военного положения в Украине на 90 суток. Законом предусмотрено продление срока действия военного положения в Украине с 05:30 10 ноября на 90 суток. То есть до 7 февраля 2025 года.

Также на 90 дней, то есть до 7 февраля, парламентом был продлен и срок проведения всеобщей мобилизации.

Это было уже 13-е голосование в парламенте Украины за продление военного положения и мобилизации.

По последним данным, потери оккупантов в Украине составляют уже около 702 тысячи 900 человек. Только за минувшие сутки ВСУ уничтожили 1 тыс. 250 российских военных.

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