Нововведення виправить помилки в персональних даних.

Парней от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег". Кабинет министров принял соответствующее постановление.

В Донецком ТЦК и СП сообщили, что молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии. Информацию автоматически соберут из других государственных реестров. Это сэкономит время как для работников ТЦК, так и для самих призывников.

Данные обо всех мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет получат из реестров Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Администрации Государственной пограничной службы. Это позволит избежать случаев, когда повестки направляются умершим лицам или тем, кто находится под стражей. Также нововведение исправит ошибки в персональных данных.

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"Молодые люди от 16 до 25 лет, которые оформляют паспорт, автоматически будут внесены в реестр "Оберіг" без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии. Это будет касаться и тех, кто проживает за рубежом", - отметили в ТЦК.

Кроме того, в ТЦК объяснили, что актуальность электронных военных документов для мужчин в возрасте 18-60 лет, находящихся за рубежом, будет проверяться через взаимодействие с ГМС. Это обеспечит точность данных и уменьшит влияние человеческого фактора на процесс проверки.

Мобилизация в Украине - последние новости

Кабинет министров Украины принял новые изменения в правила предоставления услуг почтовой связи относительно доставки повесток. Рекомендуемые письма с пометкой "Повестка ТЦК" будут доставлять адресату лично. В случае отсутствия адресата по месту жительства работники почты будут оставлять сообщение в почтовом ящике или будут сообщать ему по телефону.

Важно, что если в течение трех рабочих дней после информирования адресат не появится для получения письма, почтовый работник будет ставить отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", и письмо будет возвращено к отправителю.

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