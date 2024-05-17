В Минюсте назвали количество осужденных, которые потенциально готовы пойти воевать

4,5 тысяч заключенных ответили утвердительно относительно возможности освобождения путем заключения контракта на военную службу.

Почти 5 тысяч осужденных согласились с тем, что нужно принимать закон об условно-досрочном освобождении путем заключения контракта на военную службу.

Об этом сказала Елена Высоцкая, заместитель Министра юстиции в интервью "Главкому". Она отмечает, что в апреле Министерство юстиции проводило опрос среди заключенных, где им задали вопрос об освобождении путем заключения контракта на военную службу.

"4,5 тысячи осужденных ответили: "Да", - отметила заместитель министра. При этом уточняется, что администрации учреждений отбывания наказаний не опрашивали заключенных по статьям Уголовного кодекса, часть из которых сейчас не подпадает под мобилизацию. Также во внимание не принималось их состояние здоровья. Видео дня

Елена Высоцкая объяснила, что когда Министерство юстиции готовило статистику по этому вопросу для народных депутатов, то сразу отбросили около 4 тыс. осужденных, у которых диагностированы общественно опасные болезни вроде ВИЧ, гепатит, туберкулез. Однако помехой может стать не столько "букет" болезней, сколько отсутствие желания осужденного идти воевать.

По озвученной Министерством юстиции на заседании профильного комитета информации, 20 тысяч осужденных могут воспользоваться правом условно-досрочного освобождения.

Высоцкая отмечает, что для реализации закона, которым разрешено некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины, необходимо принять еще ряд подзаконных актов. По ее словам, сейчас готовятся наработки совместно с Министерством обороны и Министерством внутренних дел, которые рассмотрят на заседании правительства, а также усилят внутренними приказами этих министерств. При этом добавила, что на это нужно несколько недель и Закон будет иметь полноценное применение.

По данным Минюста, по состоянию на 15 мая 2024 года, в украинских колониях находился 27471 осужденный, в том числе 1538 женщин.

Шанса мобилизоваться не будут иметь те лица, которые осуждены за:

преступления против национальной безопасности Украины (ст. 109-ст.114-2 Уголовного кодекса);

совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или соединенного с изнасилованием или сексуальным насилием (ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса);

за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности личности (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 152-156-1 Уголовного кодекса);

терроризм (уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 258-258-6 Уголовного кодекса);

ДТП со смертельным исходом совершенное под воздействием наркотиков или алкоголя (ч. 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса).

Высоцкая отметила, что законодатели выписали норму закона таким образом, что освобожденные осужденные будут служить в отдельных военных подразделениях и тем самым у общества снимаются лишние предостережения о якобы уклонении освобожденных осужденных. Они точно не будут служить в тыловых частях.

Мобилизация по-новому - что надо знать

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Украины и другие законы Украины относительно внедрения института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности".

Его парламент принял 8 мая 2024 г. Этим законом разрешено некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

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