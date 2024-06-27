Сейчас в профильном комитете Рады обсуждается экономическое бронирование, отметил Подоляк.

Сейчас в Украине не имеют планов и предложений по снижению мобилизационного возраста до 21 года, как и планов снизить планку с 60 до 50 лет. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"В профильном комитете обсуждается экономическое бронирование. Ведь мобилизация – это не только о тех, кого мобилизуют, но и о тех, кто может профинансировать работу мобилизованных. Ведь это социальные выплаты, зарплаты, амуниция – на одного военнослужащего надо иметь пять человек, которые платят налоги. И тогда смысл имеет экономическое бронирование. Хотя это сложный вопрос, потому что касается справедливости как таковой", – пояснил он в интервью Новости.LIVE.

Он отметил, что мобилизационные процедуры продолжаются. Но на сегодня "у нас немного другое психоэмоциональное восприятие и войны как таковой, и процесса мобилизации".

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"В принципе, мы будем понимать цифру людей, которые подпадают под мобилизацию, – все четко будет структурировано в единой базе данных. Будет понятно, кто и на какие должности может претендовать. Ведь речь не только о штурмовых позициях. Есть еще тыловое обеспечение и в целом обеспечение работы ВСУ. То есть должны разделять эти две составляющие – психоэмоциональное восприятие мобилизации и организация процесса. Относительно восприятия, то да, есть определенные коммуникационные проблемы, но организационно процесс мобилизации на сегодня достаточно эффективен", – продолжил Подоляк.

На уточняющий вопрос о том, будут ли воевать не все мужчины, он ответил, что "на сегодня все уже воюют".

"Давайте будем правильно расставлять акценты. Я понимаю сложности, потому что некоторые уже 2 года находятся на линии фронта, кто-то волонтерит, работает в экономике – и все это работа на войну как на такую. Потому что Россия атакует всю страну, а не определенный маленький фрагмент по линии фронта. Это означает, что почти все люди в Украине чувствуют войну в полном объеме. Кто-то больше, кто-то меньше, но все однозначно войну в Украине чувствуют. Поэтому воюют все", – резюмировал советник руководителя ОП.

Мобилизация в Украине: последние новости

Аспирантура по контракту отныне не будет давать права на отсрочку. Соответствующий приказ в Минобразования подписали из-за чрезмерного ажиотажа среди мужчин призывного возраста на поступление на третий уровень высшего образования. Так, в 2024 году отменено поступление на дневную форму обучения по контракту и откорректированы правила по возобновлению обучения в аспирантуре.

Между тем в приложении "Резерв+" теперь отображаются данные о бронировании от мобилизации. Этот статус уже получили 340 тысяч граждан, заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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