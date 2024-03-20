Чернев утверджает, что сложно сказать, как будет выглядеть законопроект, потому что не все поправки проходят.

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки может закончить рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта о мобилизации на следующей неделе. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Егор Чернев в эфире телемарафона.

По его словам, профильный комитет рассмотрел почти полторы тысячи поправок.

"Мы прошли почти полторы тысячи поправок на сегодняшний день, в принципе процесс идет достаточно быстр. Я надеюсь, что на следующей неделе мы завершим со всеми 4300 поправками", - заявил нардеп.

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При этом он утверджает, что сложно сказать, как будет выглядеть законопроект, потому что не все поправки проходят.

Законопроект о мобилизации - детали

Правительство еще в конце января передало в парламент обновленный законопроект о мобилизации. Рада уже поддержала проект закона в первом чтении. Позже к документу подали более 4 тысяч правок.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал правку к законопроекту о мобилизации о защите рекрутов для службы в конкретном подразделении, а не "где угодно".

19 марта Комитет национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины рассмотрел 660 поправок к новому закону о мобилизации.

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