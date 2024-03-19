Вятрович отметил, что учет этой поправки не позволит разрушить массовый военный рекрутинг, который только начал набирать обороты.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал правку к законопроекту о мобилизации о защите рекрутов для службы в конкретном подразделении, а не "где угодно". Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович в социальной сети Facebook.

В частности, профильный комитет поддержал поправку №1197 к закону о мобилизации, которую он внес вместе с народным депутатом из фракции "Голос" Соломией Бобровской и другими коллегами.

Вятрович подчеркнул, что учет этой поправки не позволит разрушить массовый военный рекрутинг, который только начал набирать обороты.

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"Поправка гарантирует, что если человек самостоятельно прибыл в ТЦК с отношением от воинской части, которая хочет именно этого специалиста взять на конкретную должность, человека отправят именно в эту часть, а не куда угодно", - отметил Вятрович.

Он добавил, что состоялось бурное обсуждение на заседании комитета.

"Особенно поразила позиция представителей Минобороны и Генерального штаба, которые настаивали на праве посылать людей именно куда угодно, а рекрутинг ограничить мизерным количеством подразделений, определенных как приоритетные", - отметил депутат.

Он убежден, что чем больше вакансий в армии будет заполнено с помощью рекрутинга, тем меньше вакансий останется заполнить через мобилизацию.

"Причем качество пополнения через рекрутинг несравненно выше - ведь и часть отбирает именно тех специалистов, которые ей нужны, и мотивация рекрутов совсем другая - они идут на конкретную должность в конкретную часть, где могут лучше реализовать свои способности", - считает Вятрович.

По его убеждению, рекрутинг наконец создаст здоровую конкуренцию между подразделениями.

"Потому что если в одни части (в том числе и фронтовые) стоит очередь желающих, а в другие никто не идет, это очевидно связано с разным качеством командиров, разным отношением к людям в разных частях. И повсеместное введение рекрутинга, защищенного законодательными гарантиями, заставит худшие части подтягиваться к лучшим", - сообщил депутат.

Законопроект о мобилизации - детали

Законопроект о мобилизации сейчас в центре внимания - в Верховной Раде профильный комитет рассматривает правки к документу, уже пройдено около 700.

Работу над проектом закона тормозит то, что некоторые из народных избранников приходят на заседания комитета и пытаются "протащить" в документ "абсолютно популистские правки", рассказал заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

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