Они остановились на 1505 правке.

19 марта Комитет национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины рассмотрел 660 поправок к новому закону о мобилизации.

Как сообщает народный депутат Ирина Фриз на своей странице в Facebook, они дошли до раздела изменений в 23 статью об отсрочке от призыва, которого касаются несколько сотен поправок. Поэтому Комитет решил подготовить общие правки, которые бы учитывали предыдущие решения.

Речь идет об отсрочке для военнообязанных:

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органов государственной власти;

органов местного самоуправления;

лиц с инвалидностью;

лиц, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет;

тех, кто содержит ребенка единолично, если второй родитель умер, лишен родительских прав, пропал без вести, постоянно находится заграницей;

опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет;

занятых постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также своими родителями или женой (мужем);

членов семей І и ІІ степени родства, занятых постоянным уходом за лицами І или ІІ группы инвалидности в случае отсутствия других;

ученых и работников учреждений высшего и предвысшего образования;

тех, чьи родственники пропали без вести;

тех, чьи близкие родственники погибли;

освобожденных из плена.

По словам Фриз, все эти предложения после обсуждения с авторами и наработки компромиссной редакции можно свести в правках комитета, чтобы не затягивать рассмотрение законопроекта в Раде.

Она также сообщила, что вчера Комитет поддержал:

возможность для граждан, которые самостоятельно прибыли в ТЦК СП с отношением от конкретных воинских частей осуществлять службу после обучения в этих в/ч;

электронный кабинет как право, а не обязанность;

отклонение электронных повесток;

новую редакцию относительно общин с постоянным населением до 10 тысяч человек в части возложения полномочий по оповещению и мероприятий мобилизации на районные госадминистрации, а не на старост.

Новый закон о мобилизации: последние новости

Как известно, новую версию законопроекта о мобилизации Кабмин передал в парламент в январе этого года.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец тогда заявил, что этот документ нарушает нормы Конституции Украины. Уже впоследствии он призвал поддержать его, заверив, что замечания исправят ко второму чтению.

В начале февраля Рада проголосовала за документ в первом чтении. Впоследствии сообщалось, что к этому законопроекту поступило 4195 поправок он народных депутатов.

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