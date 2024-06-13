Вадим Галайчук отметил, что дополнительные поступления позволят финансировать армию в условиях дефицита бюджета.

Внедрение экономического брони рования позволит Украине обеспечить дополнительную мобилизацию около 500 тысяч человек.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Вадим Галайчук отметил, что финансировать армию Украина может исключительно за счет средств из госбюджета, в котором сейчас дефицит. Спасти ситуацию может экономическое бронирование, частично перекрыв нехватку средств и профинансировав дополнительную мобилизацию.

"При использовании такой системы, мы можем рассчитывать на финансирование примерно 500 тысяч дополнительно мобилизованных военных. То есть это существенно поддержит как финансирование армии в целом, так и стимулирование вопроса мобилизации и обеспечения мобилизованных всем необходимым, что тоже является критически важным для эффективности этой мобилизации", - сказал Галайчук в эфире Ранок.LIVE.

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Нардеп отметил, что концепция экономического бронирования позволит привлекать в госбюджет около 40-45 миллиардов гривен ежемесячно. Эти дополнительные поступления позволят финансировать армию в условиях дефицита бюджета.

Экономическое бронирование - последние новости

13 июня сообщалось, что согласно зарегистрированным в Верховной Раде законопроектам, касающихся экономического бронирования работников украинских предприятий, физическое лицо-предприниматель (ФЛП), желающий забронировать работника, должен иметь доход не менее 61,2 тысячи гривен в месяц и платить за забронированного работника военный сбор в 20,4 тысячи гривен.

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