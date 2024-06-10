Предоставлении "брони" по экономическому принципу имеет очень много последствий с точки зрения социальной справедливости, подчеркнул политик.

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается, и власть продолжает рассматривать вопрос об экономическом бронировании военнообязанных.

Это чувствительный вопрос, он имеет очень много последствий с точки зрения социальной справедливости и соответствия Конституции, поэтому, по мнению нардепа, члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, он не будет скоро решен. Об этом политик рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Вопрос по экономическому бронированию рассматривается. Он с точки зрения многих представителей исполнительной власти является актуальным, но каких-то уже наработанных алгоритмов, которые бы нам позволили сказать, что оно будет введено, пока нет... я не могу сказать, что это вопрос, который, скажем, абсолютно безболезненно пройдет в парламенте...", - сказал он.

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Политик добавил, что, по его мнению, экономическое бронирование может не соответствовать Конституции, поскольку будет нарушаться принцип равенства. "Этот вопрос очень сложный, неоднозначный, но говорить о том, что уже есть какие-то идеи, как его решить, в настоящее время я не могу", - отметил народный избранник.

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8 июня стало известно, что Кабинет министров обновил подходы к бронированию работников. В частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут забронировать до 100% работников.

Ранее стало известно, что в парламенте рассматривают две модели возможного экономического бронирования граждан. Одна из них предусматривает предоставление брони военнообязанным, которые получают в месяц зарплату, превышающую 35 тысяч гривень. Глава Рады Руслан Стефанчук скептически относится к введению экономического бронирования в нашем государстве.

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