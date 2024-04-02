Почти 30 тысяч военнообязанных, данные которых внесены в электронный реестр "Оберіг", не прибыли в ТЦК и СП.

В Черновицкой области за неявку в ТЦК и СП объявили в розыск более 5 тысяч мужчин. Об этом для "Еспресо.Захід" рассказала начальница службы связей с общественностью Черновицкого ОТЦК и СП майор Татьяна Гайдащук.

По ее словам, это те военнообязанные, которые были оповещены представителями ТЦК и СП, работодателями или другими уполномоченными лицами.

В целом, по ее словам, почти 30 тысяч военнообязанных, данные которых внесены в электронный реестр "Оберег", не прибыли в ТЦК и СП для уточнения своих данных или для прохождения военной службы.

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"Поэтому военнослужащим приходится проводить оповещение и напоминать гражданам, что защита Отечества является конституционной обязанностью. Более 80 процентов военных, осуществляющих оповещение, переведены в ТЦК и СП из боевых частей", - подчеркнула она.

Уклонисты в Украине

Ранее сообщалось, что в Волынской области ТЦК и СП объявил в розыск 8 тысяч уклонистов от общей мобилизации в Украине. все восемь тысяч уклонистов были внесены в электронный реестр военнообязанных "Оберег", как находящихся в розыске, поскольку они не явились в ТЦК по вызову или проигнорировали повестку.

Также молдавские пограничники будут сотрудничать с украинскими властями и помогать ловить уклонистов, которые пытаются сбежать из Украины.

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