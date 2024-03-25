Рассматривается вопрос о совместном патрулировании в Приднестровском регионе с украинской стороны.

Молдавские пограничники будут сотрудничать с украинскими властями и помогать ловить уклонистов, которые пытаются сбежать из Украины. Как сообщает издание Ziarul de Garda, об этом заявил министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос.

Он отметил, что мужчины от 18 до 60 лет сейчас чаще всего нелегально пересекают государственную границу. По словам главы МВД Молдовы, для таких попыток пересечения в значительной мере используется Приднестровский регион.

"Мы практически каждую неделю проводим одну-две операции по борьбе и уничтожению различных схем, которые организованы на территории Республики Молдова либо гражданами Республики Молдова, либо гражданами Республики Молдова совместно с гражданами Украины", - рассказал он.

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Эфрос отметил, что молдавские правоохранительные органы отслеживают маршруты, идущие из Приднестровского региона, а также пытаются установить более тесную связь с коллегами в Украине.

"Мы лично обсуждали с министром внутренних дел Украины вопрос о восстановлении совместного патрулирования в Приднестровском регионе с украинской стороны. Таким образом мы предотвратим и сдержим эту нелегальную миграцию", - отметил он.

Как уклонисты пытаются сбежать из Украины

Пограничники рассказывают, что сейчас в Украине нет уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, поэтому уклонисты пытаются это сделать и не один раз.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко назвал самые популярные среди уклонистов маршруты.

"Что касается "зеленого" участка границы, то больше всего попыток незаконного пересечения границы мы продолжаем фиксировать в направлении границы с Молдовой и Румынией. Надо понимать, что нарушители довольно часто обращаются за помощью к преступным организованным группам, которые им обещают содействие в незаконном пересечении границы и требуют у них плату за такие услуги - средства довольно немаленькие, до 10 000 долларов", - отметил он.

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