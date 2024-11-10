В частности адвокат назвала алгоритм действий, по которому отсрочку можно получить в таком случае.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Известно, что весной начал действовать новый закон о мобилизации, который обязал всех мужчин обновить свои данные до 16 июля. В то же время адвокат Марина Бекало объяснила на сайте b2bconsult, может ли обновить данные военнообязанный, который не сделал этого вовремя, чтобы получить отсрочку.

По ее словам, военно-учетные данные можно обновить, используя мобильное приложение "Резерв+" или же в ТЦК и СП при рассмотрении заявления на отсрочку. Бекало добавила, что военно-врачебная комиссия не будет рассматривать заявление на отсрочку, ведь ТЦК не имеет оснований направлять.

"Однако, ТЦК и СП как показывает практика, не придерживается этого правила. И начинаются "качели" пока не пройдена ВЛК мы не рассмотрим заявление и т.д. И процесс затягивается", - отметила юрист.

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В таком случае специалист советует такой алгоритм действий: для того, чтобы ТЦК и СП быстрее принял решение, нужно обновить персональные данные и пройти ВВК.

"В таком случае процесс получения отсрочки и внесения сведений в "Оберіг" значительно ускоряется", - заверила адвокат.

Эксперт подчеркнула, что в такой ситуации главное, чтобы заявление на отсрочку с документами было зарегистрировано в ТЦК и СП.

"А уже дальше в какой последовательности будет пройдена ВВК и рассмотрено заявление на отсрочку, глобально не имеет особого значения", - отметила Бекало.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал, как происходит розыск человека из-за неуточнения данных военнообязанного. По его словам, если человек не уточнил данные, то есть не выполнил требования закона, то в розыск автоматически его не подают, но направляется соответствующий запрос в полицию.

Также юрист объяснила, чем отличается СВЧ от дезертирства. Известно, что с января 2022 года Офис генпрокурора зарегистрировал почти 60 тысяч уголовных производств по факту самовольного оставления части(СЗЧ) и около 30 тысяч по дезертирству в армии.

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