Мобилизация в Украине: юрист объяснила, чем СЗЧ отличается от дезертирства

Кроме того, эксперт отметила, что все преступления совершенные в условиях военного положения - это дополнительное отягчающее обстоятельство при квалификации любого преступления.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. С января 2022 года Офис генпрокурора зарегистрировал почти 60 тысяч уголовных производств по факту самовольного оставления части(СЗЧ) и около 30 тысяч по дезертирству в ВСУ.

В интервью "Украинскому радио" юрист, специалист БФ ВО "Веста" Людмила Кормош объяснила, какая разница между СВЧ и дезертирством.

Дезертирство - это когда лицо совершает самовольное оставление части, не имея целью вернуться, а при ДЗЧ - лицо имеет целью вернуться. Кроме того, есть еще отягчающие обстоятельства: если лицо самовольно оставило службу с поля боя, взяло с собой оружие, находилось в состоянии наркотического или алкогольного опьянения и тому подобное. Все преступления совершенные в условиях военного положения - это дополнительное отягчающее обстоятельство при квалификации любого преступления.

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При этом, как отмечает юрист, военный должен вернуться только в свою часть.

"Сейчас на финальной стадии находится закон по которому человек, желающий вернуться с СЗЧ должен сообщить об этом своему командиру и уголовное производство будет закрыто. Соответственно военного не будут привлекать к ответственности. При этом военный должен вернуться именно в свою часть. По информации от генпрокурора за все время полномасштабного вторжения в СЗЧ ушло 80 тысяч военнослужащих, а не 100 или 200 тысяч, как об этом сообщает враг. В этом году приняли изменения, по которым, если военнослужащий отсутствует на месте постоянной дислокации своей части более трех суток наступает уголовная ответственность. До трех суток - это еще административная ответственность", - отметила Кормош.

При этом военнослужащий не может вернуться из СВЧ в другую часть и в другое подразделение. Руководство может пойти на встречу военнослужащим, которые ушли в СВЧ и помочь вернуться в воинскую часть. Но необходимо учитывать контекст, почему человек решил так поступить.

Мобилизация в Украине: важные новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации. Согласно документам, они продлены 7 февраля 2025 года.

Тем временем ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий призвал немедленно криминализировать уклонение от мобилизации. Одна из причин, по словам эксперта, в том, что украинская армия "физически тает".

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