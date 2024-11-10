По каждому нарушителю информацию передают в правоохранительные органы.

В Украине продолжается мобилизация и спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал "Суспільному", как происходит розыск человека из-за неуточнения данных военнообязанного.

"В общем, если человек не уточнил данные, то есть не выполнил требования закона, в розыск автоматически его не подают, по крайней мере пока так. Если же он не прибыл по повестке, тогда он подается на доставку, то есть направляется запрос в полицию. К запросу прилагается корешок повестки - часть, которая остается в ТЦК. Это прилагается к обращению, и только после этого полиция осуществляет розыскные мероприятия", - пояснил он.

По словам спикера, общего списка людей, которые не обновили данные, в ТЦК не существует. Информацию в правоохранительные органы подают по каждому нарушителю отдельно.

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Мобилизация в Украине - последние новости

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация мужчин в возрасте 25-60 лет. Все военнообязанные должны находиться на учете и являться в ТЦК по повестке. В случае уклонения от службы граждане могут получить наказание - штраф за неявку в ТЦК, блокирование счетов и даже заключение.

Как сообщал УНИАН, из-за изменений в законодательстве, повестка в почтовом ящике теперь может оказаться у каждого военнообязанного гражданина Украины.

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