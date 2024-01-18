Речь идет о добровольцах, которых тысячи, говорят чиновники.

Законодательство Украины запрещает бывшим и нынешним заключенным становиться в ряды ВСУ и участвовать в обороне государства. Министерство юстиции подало в Верховную раду свои предложения по снятию этого запрета.

Об этом в эфире Украинского радио рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая. По ее словам, в Украине есть немало граждан из указанных категорий, которые хотели бы присоединиться к обороне страны.

"С началом полномасштабного вторжения мы получили от осужденных тысячи обращений о том, что они желают присоединиться к рядам Вооруженных сил, к отпору агрессии. (...) После этого была целая процедура помилования некоторых осужденных для того, чтобы они смогли принять участие в отпоре вооруженной агрессии", – рассказала заместитель главы Минюста.

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Как пояснила Высоцкая, в настоящее время законодательство предусматривает обязательное снятие с воинского учета осужденных граждан. Минюст предлагает Раде отменить эту преграду.

"Мы наработали законодательные изменения и подали их в комитет. Они очень спорны, потому что армия должна несколько отвлекаться на такую категорию людей, как бывшие осужденные или нынешние осужденные, если они присоединятся. Но мы считаем, что это было бы справедливо, во-первых. А во-вторых, если правильно организовать этот процесс, это было бы очень полезно для нас", – сказала чиновница.

При этом Высоцкая отметила, что Россия уже отработала этот вопрос и наладила систему вербовки и подготовки таких солдат.

"Так что вы понимаете разницу подготовки нашей и врага. Поэтому я думаю, что нам надо спешить в этом вопросе", – отметила заместитель министра.

Участие заключенных в обороне Украины

Как писал УНИАН, в начале полномасштабного российского вторжения Украина позволила небольшому количеству заключенных выйти на свободу и принять участие в обороне государства. Как объясняла тогдашняя генпрокурор Ирина Венедиктова, это были точечные решения в отношении людей, которые имели боевой опыт на Донбассе и действительно были полезными для ВСУ.

На днях бывший командир роты батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий высказал мнение, что Украина должна разрешить участие в обороне государства заключенным. Но не всем, и только на добровольных началах. По его мнению, это существенно не повлияет на потребность в мобилизации, потому что таких людей будет немного. Но самим этим людям такой шанс нужен.

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