По его словам, у нас сидит в общей сложности около 60 тысяч заключенных, это включая женщин, пожилых людей, больных и немощных.

Бывший командир роты батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий озвучил свое мнение относительно того, стоит ли допустить в ряды ВСУ осужденных и заключенных.

"Лично мое мнение - да. Конечно, кроме осужденных за некоторые виды преступлений, так например насильникам я бы оружие в руки не давал. Но следует понимать, что мы таким образом не решим проблемы комплектации ВСУ, и не избежим массовой мобилизации", - написал он в Facebook.

По его словам, у нас сидит в общей сложности около 60 тысяч заключенных, это включая женщин, пожилых людей, больных и немощных.

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"То есть при добровольном наборе (а речь только о нем) мы сможем набрать из-за решетки "навскидку" тысяч где-то от 6 до 12, не больше. То есть 1-2 бригады. Тогда почему же я "топлю" за эту идею, если она так мало даст для победы? А собственно ради этих людей. Война - тот катарсис, который очень многих изменил внутренне, и заставил переродиться. Поэтому по моему мнению стоит дать осужденным согражданам шанс через фронт вернуться в социум, очищенными от "грехов" и ресоциализированными". - пояснил Дикий.

Он убежден, что хуже этого точно не станет никому, а если даже лишь несколько тысяч человек вернутся достойными гражданами, то это будет однозначно на пользу всем нам.

Мобилизация осужденных - позиция Залужного

4 января на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки впервые обсудили проект закона, в котором прописано усиление мобилизационных мероприятий.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выступил против того, чтобы в ряды защитников нашего государства привлекли людей, имеющих судимости, или заключенных.

"Он выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых. Он говорит: армия это что, для плохих людей? Это не так", - узнали журналисты.

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