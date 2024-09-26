Минобороны предлагает становиться на воинский учет онлайн: как это будет работать

Планируется ликвидировать комиссии для постановки на учет и отменить прохождение медосмотра.

Министерство обороны Украины предлагает разрешить становиться на воинский учет онлайн через электронную идентификацию. Как отмечается в сообщении на сайте министерства, в Минобороны был разработан законопроект, позволяющий украинцам призывного возраста становиться на воинский учет онлайн с помощью средств электронной идентификации.

Этот проект закона был одобрен на очередном заседании Кабинета министров Украины. Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общей подготовки". В министерстве пояснили:

"Планируется разрешить становиться на воинский учет призывников и уточнять персональные данные через электронную идентификацию в сервисе "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста".

Также планируется ликвидировать комиссии для постановки на такой учет и отменить прохождение медицинского осмотра при постановке граждан на воинский учет.

"Предполагается, что граждане, которые получают высшее образование, будут проходить медицинский осмотр перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки", - уточнили в МОУ.

Кроме того, будет уточнено положение относительно воинского учета женщин, которые изъявили желание проходить базовую военную службу, - непосредственно перед направлением на такую службу по их желанию они будут браться на воинский учет призывников.

После завершения базовой военной службы женщины будут браться на воинский учет военнообязанных.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее Командованием Сухопутных войск Вооруженных сил Украины были уточнены некоторые вопросы относительно призыва по мобилизации военнообязанных граждан отдельных категорий. Согласно сообщению от Командования, решение было принято, в частности с целью снижения общественного напряжения.

В Сухопутных войсках не конкретизируют, о каких уточнениях идет речь. В то же время Командование отмечает, что каждый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет может добровольно присоединиться к войску, чтобы приблизить нашу победу.

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