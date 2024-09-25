Каждый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет может добровольно присоединиться к войску, чтобы приблизить победу Украины, подчеркнули в Командовании Сухопутных войск нашей армии.

Командованием Сухопутных войск ВСУ уточнены некоторые вопросы насчет призыва по мобилизации военнообязанных граждан отдельных категорий.

Согласно сообщению от Командования, решения приняты, в том числе с целью снижения общественного напряжения. Сейчас они оформлены в установленном порядке и доведены до определенных воинских частей для служебного пользования.

При этом в Сухопутных войсках не конкретизируют, о каких уточнениях идет речь:

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"Органы военного управления ограничены в комментировании вопросов, направленных на выполнение поставленных задач и сведений служебного характера. Эти меры принимаются не просто так, поскольку свободный доступ к вопросам комплектования подразделений расширяет возможности противника по оценке наших ресурсов и планов".

В ВСУ добавили, что понимают желание отдельных публичных лиц распространять информацию подобного содержания для усиления собственного влияния. "Но это не на пользу общему делу борьбы против агрессора", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем Командование подчеркивает, что каждый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет может добровольно присоединиться к армии, чтобы приблизить нашу победу.

Продолжается мобилизация в Украине - последние новости

В мае в Украине мобилизационный возраст с 27 лет снизили до 25.

В конце мая стало известно, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны отклонил предложения, согласно которым молодые люди от 18 лет в нашем государстве могли бы быть мобилизованы. В то же время после достижения 18-летнего возраста мужчины и женщины-медики в Украине считаются военнообязанными и должны стать на учет.

Согласно законодательству, призывники в Украине сейчас не подлежат мобилизации. Речь о гражданах в возрасте от 18 до 25 лет, которые не служили в армии, не имеют военного опыта, а также не заканчивали военную кафедру. Однако стали известны случаи, когда при постановке на воинский учет некоторые мужчины по состоянию здоровья получали статус "непригодных в мирное время, но ограниченно годных в военное". Таких мужчин переводили из категории "призывники" в категорию "военнообязанные" и во время военного положения они начали подпадать под мобилизацию, несмотря на то, что им не исполнилось 25 лет.

На днях народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что призыв ограниченно годных мужчин 18-25 лет остановили. Он ссылался на директиву Командования Сухопутных войск на Оперативные Командования и на ТЦК 116/2/1/21409 от 19.09.2024.

Он отмечал, что согласно директиве, призыв ограниченно годных с 18 до 25 лет теперь возможен только по письменному согласию. Нардеп добавил, что согласно этой же директиве, мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованными только по отдельному мобилизационному распоряжению.

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