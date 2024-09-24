Министерству финансов поручено выделить средства из резервного фонда государственного бюджета.

Кабинет министров Украины выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на централизованную печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на документы, полученные изданием.

Отмечается, что соответствующее решение было принято правительством на заседании во вторник, 24 сентября. Согласно пояснительной записке Министерства экономики, планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц. При этом Министерству финансов поручено выделить средства из резервного фонда государственного бюджета.

"3 целью укрепления обороноспособности государства выделить Министерству обороны 71 820 тыс. гривен для проведения централизованной печати повесток о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдел, которые сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанныхсвязанных и резервистов, и направление указанных повесток военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении", - говорится в документе.

Видео дня

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, повестки военнообязанным начали поступать по почте. Если лицо не получило повестку лично или его не было по месту регистрации, то считается, что человек все равно получил повестку.

Генерировали повестки, скорее всего, используя данные из открытых реестров и действия, к которым у Минобороны есть доступ.

Вас также могут заинтересовать новости: