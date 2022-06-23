Украинцам рассказали, какие бывают волны мобилизации, и кого призывают первоочередно.

Украинское законодательство допускает проведение в стране общей или частичной мобилизации, которая может проходить открыто или скрыто.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине действует общая мобилизация, которая имеет четыре этапа, рассказал "Телеграфу" адвокат Дмитрий Цыплицкий.

Четыре волны мобилизации в Украине:

Первая волна - призывают оперативных резервистов, бывших военнослужащих и ветеранов АТО и ООС.

Вторая волна - призывают резервистов, не попавших в первую волну мобилизации, и военнослужащих, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Третья волна - офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры университетов.

Четвертая волна - все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащие мобилизации (не имеют ограничений по возрасту, состоянию здоровья и т.п.).

15 марта в Украине началась вторая волна мобилизации - призывают резервистов, которые не попали в первую волну, а также военных, проходивших срочную службу до 2014 года, либо служивших по контракту. 23 мая срок мобилизации был продлен на три месяца решением Верховной Рады.

"Однако это еще не означает переход к "третьей волне". О "третьей волне" должно быть отдельное решение Генштаба", - говорит Цыплицкий.

По словам юриста, "волны" мобилизации условны и объясняют лишь категории людей, которых будут призывать приоритетно.

"В настоящее время приоритет предоставляется резервистам второй очереди и людям с боевым опытом, но это не значит, что мобилизуют только их. То есть мобилизовать могут всех военнообязанных, но приоритет предоставляется людям с боевым опытом", - рассказал эксперт.

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.

УНИАН рассказывал, что существуют категории граждан, не подпадающие под мобилизацию и не подлежащие призыву. Кто может получить отсрочку от призыва, читайте по ссылке.