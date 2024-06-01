Отмечается, что срок обжалования приказа о мобилизации - один месяц.

Призывной возраст в Украине снизили до 25 лет. До достижения этого возраста гражданина не могут мобилизовать.

"Военнообязанное лицо с 18 до 25 лет обязано стать на военный учет по месту жительства или пребывания", - заявила адвокат Екатерина Анищенко в комментарии РБК-Украина.

При этом она отметила, что для граждан младше 25 лет военно-учетным документом является приписное, а не военный билет.

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По ее словам, повестку до 25 лет может получить офицер запаса, а гражданское лицо может лишь обновить военно-учетные данные. Юрист указала, что если происходит процесс мобилизации, то это основание для обжалования действий ТЦК.

Анищенко напомнила, что срок обжалования приказа о мобилизации - один месяц, но процесс мобилизации не останавливается.

В то же время юрист подчеркнула, что вручить повестку могут до 25 лет, если человек сам захотел мобилизоваться.

Мобилизация в Украине - последние новости

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что украинцы могут обновить учетные данные через мобильное приложение "Резерв+", но повестку не получат.

При этом спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что через "Резерв+" данные обновили уже 1,2 миллиона человек.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что в Украине мобилизация усилилась после одобрения и вступления в действие нового закона.

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