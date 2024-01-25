Мобилизация в нашей стране может коснуться даже тех, у кого есть инвалидность 2 группы.

Мобилизация в Украине 2024 продолжается - все больше мужчин получают статус "годен" и уходят на фронт, даже если имеют группу инвалидности. Однако есть ситуации, когда призвать на службу человека нет причин - УНИАН разобрался в тонкостях.

Является ли инвалид 2 группы военнообязанным

Верховная Рада Украины рассматривает законопроект, согласно которому 3 группа инвалидности исчезнет, а вместо нее останутся только 1 и 2 группы, как возможность для получения отсрочки. Вдобавок к этому, призвать на фронт инвалида можно будет только с его согласия.

Согласно законодательству Украины, инвалид 2 группы - это человек, у которого диагностировано одно или несколько заболеваний из списка, гарантирующих ему инвалидность. Однако, зачастую, это не становится причиной даже увольнения со службы, ведь инвалид 2 группы может выполнять определенные действия, поэтому его просто переводят из одного подразделения в другое.

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Список заболеваний, дающих право на инвалидность

Просто так нельзя поставить человеку диагноз и дать инвалидность 2 группы - перечень заболеваний, которые дают право на такой статус и снимают с больного необходимость ежегодно проходить обследования:

цирроз печени с гепатоспленомегалией и портальной гипертензией III степени при неэффективности реабилитационных мероприятий;

отсутствие одного легкого и хроническая легочная недостаточность II степени вследствие патологических изменений второго легкого;

стойкий полный птоз на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения и необратимые изменения органа зрения с остротой зрения с переносной коррекцией 0,05−0,08 или концентрическим сужением поля зрения до 20 град. от точки фиксации на оба глаза или на лучше видящий глаз;

паралич нижней конечности, выраженный верхний или нижний парапарез, выраженный гемипарез;

выраженный верхний или нижний парапарез, выраженный гемипарез;

значительные дефекты черепа (60 кв.см и более), которые не замещены аутокостной костью;

экзартикуляция верхней конечности в плечевом суставе, экзартикуляция бедра;

короткая культи бедра при невозможности протезирования;

культи обеих голеней;

ложная культя нижней конечности или обеих стоп на уровне сустава Шопара при отсутствии возможности реабилитации и протезирования;

анкилоз или резко выраженная контрактура тазобедренного сустава с умеренным нарушением функции второго тазобедренного сустава (ПФС II);

каловый (мочевой) свищ, неестественный задний проход при неэффективности или наличии противопоказаний к оперативному вмешательству;

кукса бедра при умеренном нарушении двигательных или статических функций другой нижней конечности (деформирующий артроз тазобедренного сустава I-II степеней, неправильно сросшийся перелом бедренной кости с искривлением оси, укорочение конечности на 2−3 см, фиброзный анкилоз коленного сустава, умеренная контрактура коленного сустава, умеренная контрактура скакового сустава, нарушение функции сустава II степени);

кукса верхней или нижней конечности, соединенная или с глухотой на оба уха, или отсутствием зрения на один глаз, или умеренной афазией;

паралич или выраженный парез одной конечности, соединенный или с глухотой на оба уха, или отсутствием зрения на один глаз, или умеренной афазией, или умеренными расстройствами функции тазовых органов;

после трансплантации внутренних органов при благоприятном течении после 5 лет наблюдения;

состояние после эндопротезирования двух суставов (тазобедренных, коленных) в различных сочетаниях.инвалидность вследствие психического заболевания, которая длится более десяти лет.

Также инвалидность 2 группы может быть установлена студентам ВУЗов I-IV уровня аккредитации, которые учатся на дневной форме, и если они впервые получают данный уровень образования. Правило "работает" при условии, что у студента в период обучения наблюдались признаки инвалидности.

Предполагается, что инвалид 2 группы - это человек, у которого диагностированы одна или несколько болезней, ставших причиной инвалидности. Сюда же относятся травмы и врожденные пороки, а также любые комбинации вышеперечисленных факторов, которые ограничивают трудоспособность и жизнедеятельность больного.

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