Он отметил, что некоторые категории заключенных сами хлопочут об амнистии с последующей мобилизацией.

В Украине нет закона, который позволял бы мобилизовывать лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Об этом сказал юрист Ростислав Кравец. Он отметил, что украинским законодательством запрещено мобилизовывать лиц, совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления. "Эти мужчины вообще должны быть исключены из воинского учета. Что касается всех других лиц, отбывающих наказание, то оснований для их привлечения в ряды ВСУ пока нет", - пояснил Кравец.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения президент Владимир Зеленский помиловал определенных лиц и они были мобилизованы. Специалист отметил, что в настоящее время этот процесс остановлен, но есть большое количество заключенных, которые готовы идти воевать вместо отсиживания. Но, по словам юриста, соответствующей программы нет, как и чиновника, который бы отвечал за мобилизацию такой категории людей.

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Он добавил, что сейчас осужденные пишут письма, где просят о помиловании, чтобы иметь возможность пойти защищать Украину. "Есть большое количество обращений, в которых они выражают готовность таким образом искупить вину. Особенно это касается лиц, совершивших коррупционные или служебные преступления. Они пишут в Офис президента обращение с просьбой о помиловании или амнистии. Но этот вопрос находится в подвешенном состоянии", - рассказал Кравец.

В Украине в этом году могут начать мобилизовывать заключенных только в том случае, если на это будет политическая воля. Специалист отметил, что теоретически это можно сделать, но если политической воли не будет, то ситуация не изменится.

При этом Кравец отметил, что в новом законопроекте о мобилизации предлагается разрешить призывать лиц с условным наказанием или досрочно освобожденных. Но специалист выразил сомнение по поводу этой инициативы.

"Итак, сейчас в Украине мобилизация заключенных не является законной, а предложенный пункт нового законопроекта о призыве условно освобожденных от наказания лиц еще рассматривается", - подытожил специалист.

Мобилизация в Украине

В декабре 2023 года Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. После обсуждения его отозвали для доработки, поскольку ряд тезисов вызвал бурную реакцию общества. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в законопроекте есть ряд норм, противоречащих Конституции.

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