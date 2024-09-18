Мужчины, которые впервые получают высшее образование и учатся на дневной форме, имеют право на отсрочку.

Военнообязанный гражданин Украины, который поступает на обучение и получает выписку из Единого государственного реестра образования (ЕГРО), где указано, что получение образования не противоречит нынешнему законодательству, должен сообщать Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) об этом факте вовремя. Об этом РБК-Украина сказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

Она пояснила, что мужчины, которые впервые получают высшее образование и учатся на дневной форме, имеют право на отсрочку. После того, как человек получает выписку из ЕГРО, где указано, что получение образования не противоречит нынешнему законодательству, на него распространяются требования ст. 23 Закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке, и он не подлежит мобилизации.

При этом об этом необходимо сообщать ТЦК и СП вовремя, направляя соответствующие документы, ведь наличие права на отсрочку не предоставляет ее автоматически, если ее должным образом не оформить.

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Юрист также рассказала, будут ли возникать вопросы у работников ТЦК и СП, если человек уже во взрослом возрасте поступил в вуз впервые и подает документы на отсрочку.

"Отвечу вам цитатой одного из работников ТЦК в Киеве. Он сказал: "У нас сейчас стало столько студентов, какая нация со временем будет образованная! Одному мужчине 54 года, а он впервые пошел учиться в техникум, потому что в свое время после школы дальше нигде не учился". Это, конечно, юмор. Однако на сегодняшний день в Украине на законодательном уровне такие мужчины имеют на это полное право, поскольку для получения образования нет возрастных ограничений", - рассказала Анищенко.

По ее словам, по закону, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны состоять на воинском учете, а, следовательно, военно-учетные данные у студентов проверяют сотрудники ТЦК. Нарушением будет считаться только выписывание приказа на мобилизацию студентов, если они действительно являются студентами дневной формы обучения и не нарушают требований законодательства.

Адвокат также рассказала, что уже есть судебная практика, когда адвокаты оспаривают факт мобилизации ребят моложе 25 лет.

"И, к сожалению, эта практика не совсем положительная в сторону мобилизованного. Например, парень на момент окончания школы пошел в ТЦК и стал на воинский учет, сейчас ему еще нет 25 лет, но он стоял на воинском учете, не имеет права на отсрочку и не является студентом. Но если при пребывании на воинском учете он был зачислен в реестр военнообязанных, то он подлежит мобилизации на общих основаниях", - резюмировала Анищенко.

Мобилизация в Украине - последние новости

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал запрет мобилизации ограниченно годных до 25-ти лет. По его словам, Вооруженные силы не будут призывать лиц от 18 до 25 лет, что будет изложено в их приказе, который они обещали издать до конца этой недели.

Кроме того, ВСУ не будут тех, кто мобилизованы, посылать на штурмовые направления или другие направления, связанные с повышенным риском для их жизни и здоровья.

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