Народный депутат и полковник СБУ рассказал о ситуации с мобилизованными и о том, насколько сильно от этого зависит успех на войне.

В Украине, несмотря на нормальную программу подготовки бойцов спецназа, преподают ее часто неправильно, заявил секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эксклюзивном интервью "УНИАН". Однако он подчеркнул, что основную роль в результате обучения играет "правильный" отбор мобилизованных со стороны ТЦК.

Полковник Службы безопасности Украины также вспомнил, что раньше опытным считался боец, если он прослужил пять лет в спецназе.

"У нас были циклы подготовки по разным направлениям. Сначала некоторое время мы проводили общую подготовку, затем специальную. Потом каждый специализировался на своём направлении. Это была подготовка. Что касается нынешней ситуации, конечно, нужно смотреть на то, где будет служить боец. И сейчас программа нормальная. Проблема часто в том, что её неправильно преподают и делают это неопытные люди", - рассказал Костенко.

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Он добавил, что из-за переполненных учебных центров в Украине сейчас нет возможности уделить внимание каждому отдельному бойцу. Главное, по его словам, улучшать качество этого процесса.

"Я считаю, что за месяц можно более-менее обучить бойца. Но, конечно, если мы увеличим срок с качественной подготовкой, это будет гораздо лучше", - подчеркнул полковник СБУ.

Он объяснил, что улучшить ситуацию можно, если исправить работу ТЦК и СП. По его словам, 70% мобилизованных — ограниченно пригодные.

"Но их всё равно берут, потому что им [ТЦК] важна численность. Поэтому нужно обратить внимание на ТЦК и набирать подходящих людей. У нас проблема не в тылу, у нас проблема в штурмовых ротах. Сперва нужно обеспечить набор личного состава, способного вести современные боевые действия. Это молодые и здоровые парни. А вторая задача — это их эффективная подготовка. Вот тогда будет результат", - аргументировал нардеп.

Костенко утверждает, что с плохим отбором и хорошим обучением результат будет 30-40%. Это же касается и обратной ситуации. Поэтому нужно и хорошее обучение, и хороший отбор военнообязанных граждан.

Мобилизация в Украине

Напомним, ранее УНИАН рассказывал про ответ адвоката на вопрос, что будет, если не прийти в ТЦК после вручения повестки. Одним из главных наказаний является штраф в размере от 3400 гривень, который может увеличиться до 17 тысяч.

Кроме того, адвокат объяснил, когда нельзя штрафовать за необновление учетных данных. В основном, по словам эксперта, граждане вовсе могут не знать, что ему выписали штраф.

"Если лицо не было уведомлено и не получило копию постановления или протокола, человек может узнать только тогда, когда штраф будет в исполнительной службе", - отметил он.

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