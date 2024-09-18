А тех, кто уже был мобилизован, не должны посылать на штурмовые направления.

До конца этой недели ожидается приказ о запрете на мобилизацию ограниченно годных до 25-ти лет.

Об этом во время брифинга сказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос УНИАН относительно ситуации с вопросом мобилизации ограниченно годных до 25 лет, в частности с соответствующим законопроектом.

"Мы собрали большое закрытое совещание с нашими коллегами, которые представляют военное руководство страны. Эти люди все приносят в цифрах. И принятие этого проекта закона уже сейчас даст возможность большое количество бригад потерять на передовой", - отметил он.

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Так, рассказал спикер, они договорились, "для того, чтобы не осуществить шагов, из-за которых может посыпаться оборона Украины, принять такое стратегически правильное решение".

"Первое. Прежде всего Вооруженные силы не будут призывать, мобилизовать лиц от 18 до 25 лет. Это будет изложено в их приказе, который они обещали выдать до конца этой недели. Второе. Они не будут тех, кто мобилизованы, посылать на штурмовые направления или другие направления, связанные с повышенным риском для их жизни и здоровья", - сообщил Стефанчук.

Кроме того, добавил он, было договорено "собраться вместе и подумать, какой законодательный механизм мы можем сделать для того, чтобы обеспечить ротацию этих лиц, и какая отсрочка во введении этого закона будет введена".

"Чтобы она была достаточна для того, чтобы вывести этих лиц, которые уже были мобилизованы, а на их место завести других, обученных, лиц, которые отвечают требованиям закона о мобилизации", - сказал председатель Рады.

Так, отметил он, это тот пошаговый план, о котором было договорено с военными. "Мы обязательно его проговорим и после этого, когда будет сделан этот механизм, мы соответствующий законопроект обязательно примем", - отметил Стефанчук.

Мобилизация в Украине

В начале сентября ВР проголосовала за законопроект, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет, которые были ранее признаны ограниченно годными.

За принятие в первом чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно прохождения военной службы по мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста" (№11379-д) проголосовало 295 народных депутатов. В то же время часть парламентариев заблокировала трибуну, требуя принятия закона в целом.

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