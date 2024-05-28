Депутат считает, что нельзя мобилизовать критических работников важных предприятий, в частности, оборонных.

Народный депутат Дмитрий Наталуха заявил, что в вопросах войны и экономического бронирования не может быть справедливости, потому что без работающей экономики невозможно эффективно действовать на поле боя. Такое мнение он высказал в эфире "Радио Свобода".

"Попытки найти справедливость во время войны – это инфантильно. Война сама по себе несправедливая с самого начала... Поэтому, если мы действительно хотим затянуть любой вопрос, который требует решения во время военного положения, мы будем апеллировать к аргументу справедливости. Это наиболее просто с точки зрения популизма. Но, по моему мнению, нам нужно говорить об эффективности, потому что эта война выигрывается не за счет только справедливости, а за счет эффективности", – сказал депутат.

Он назвал "абсолютно искусственными" вражеские аргументы относительно того, что воюют только бедные, и привел примеры состоятельных людей, которые сейчас несут службу в рядах ВСУ, а также отметил, что бойцы на передовой получают конкурентную заработную плату.

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"Это все пренебрежение и искусственная манипуляция относительно того, что война для бедных. Очень много разных людей воюет. Вопрос совсем в другом. Вопрос в том, как дать возможность Силам обороны делать это эффективно за счет экономики. И если нет понимания, что без экономики можно мобилизовать хоть 2 млн человек, но не иметь ресурсов для этого, это значит не понимать очень базовых вещей относительно того, каким образом ведутся войны, функционирует государство и экономика", – отметил Наталуха.

Он подчеркнул, что война – это всегда математика и вопрос ресурсов. По его словам, есть и другие дополнительные источники поступления ресурсов, но идея заключается в том, что, если не дать предприятиям предсказуемости на сегодняшний день относительно дальнейшего ведения их деятельности за счет критических сотрудников на местах, они начнут закрываться.

"Мы это уже видим, к сожалению, это тренд. И этот тренд продолжается дальше, когда мобилизуют главных инженеров, главных технологов, без которых предприятие не может продолжать дальше функционировать. Причем не просто предприятия, которые выпускают печенье (хотя они тоже важны), а такие, которые выпускают дроны, РЭБ: утром мобилизовали главного инженера, вечером они уже думают о сокращении производства", – отметил нардеп.

Наталуха подчеркнул, что из этого следует прагматичный вопрос – стоит ли мобилизовать с этого предприятия 3-4 человека в армию и таким образом сократить выпуск дронов на 10-20-30 штук ежемесячно, или стоит дать людям работать и нарастить количество дронов на этом предприятии.

Экономическое бронирование – последние новости

В Верховной Раде Украины в качестве экономического бронирования предлагают работодателям платить 20 тыс. грн военного сбора в месяц за работника. Так, в комитете ВР по вопросам экономического развития есть наработанные предложения по экономическому бронированию, которые предоставляют возможность работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, оплатить 20 тыс. грн в месяц военного сбора за каждого из них.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук пока скептически относится к введению в Украине экономического бронирования от мобилизации. Он отметил, что знает "очень мало стран, где это сработало бы".

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