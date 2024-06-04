Для людей, которые никогда не имели дела с армией, это лучший вариант, говорит боец.

Чтобы мобилизация прошла с минимальными проблемами, стоит самостоятельно выбрать наиболее приемлемую специализацию и при необходимости пройти необходимые курсы подготовки. Также можно выбрать желаемое подразделение. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал лейтенант 40-й бригады тактической авиации "Призраки Киева" Юрий Атанов.

Прежде всего военный опроверг миф, который распространяет вражеская пропаганда - что после мобилизации человек сразу оказывается на фронте. Атанов отметил, что всегда происходит обучение человека в зависимости от военно-учетной специальности. Некоторых даже отправляют за границу на длительный промежуток времени.

"Конечно, есть опасения относительно того, что будет ждать человека в армии после мобилизации. Это абсолютно нормально. Есть вариант, как избежать этих проблем. Это можно назвать лучшим способом мобилизоваться. Прежде всего стоит выбрать себе специальность, которая импонирует, и пройти курсы по этой теме. Параллельно нужно сконтактировать с подразделением, которое больше всего понравилось. (...) Тебя туда мобилизуют. И спокойно работаешь себе по зову и желанию", - рассказывает военный.

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Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, по состоянию на 2 июня уже 1,5 миллиона военнообязанных украинцев обновили свои учетные данные, как требует новый закон о мобилизации. Люди приходят и в ТЦК, и в ЦПАУ, но безусловным лидером по количеству обновлений является мобильное приложение "Резерв+".

Вместе с тем в оборонный комитет Верховной Рады Украины хотят вызвать представителей ВСУ, чтобы обсудить целесообразность продления сроков обновления военно-учетных данных гражданами. Законопроект о продлении сроков после 18 июля уже зарегистрирован в парламенте. Комитет нацбезопасности и обороны на закрытом заседании планирует заслушать информацию о ходе обновления данных в ТЦК украинцами.

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