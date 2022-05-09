По мнению советника главы ОП, в Украине предостаточно мужчин, которые готовы и хотят воевать.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович высказался за смягчение мобилизации в Украине.

Своим мнением по этому поводу он поделился в беседе с Марком Фейгиным.

"Мы не нуждаемся во всех мужчинах, сидящих в Украине. Мы нуждаемся только в тех, кто готов и хочет воевать, и таких людей предостаточно уже в наших рядах и есть дополнительно", – заявил Арестович.

"Бардака хватает. В том числе и с людьми, которых не пускают за границу. С моряками, которые приносят 4 миллиарда долларов в Украину. Это люди дефицитных специальностей. Тем более, если бы не хватало людей в окопах… А так хватает, есть желающие", – добавил он.

При этом советник главы ОП отметил, кого бы отпускал за границу:

"Морякам, металлургам, айтишникам, бизнесменам, ученым, артистам и т.д. – я бы дал возможность выезжать за рубеж, короткие выезды. Мы не догибаем палку там, где ее давно надо было перегнуть и сломать".

Напомним, ранее сообщалось, что 70% украинцев поддерживают мобилизацию мужчин для восстановления страны вместо службы в ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: