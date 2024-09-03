Речь идет о тех, кого ранее признали ограниченно годными.

Верховная Рада проголосовала за законопроект, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет, которые были ранее признаны ограниченно годными.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк вTelegram. Он отметил, что за принятие в первом чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно прохождения военной службы по мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста" (регистрационный №11379д) проголосовало 295 народных депутатов.

Железняк отметил, что часть нардепов блокировала трибуну, требуя принятия закона в целом.

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Закон о мобилизации

Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Он регулирует многие нюансы воинского учета и мобилизации. В соответствии с ним, все военнообязанные с 18 до 60 лет должны были обновить свои данные в ТЦК до 16 июля.

Данным законом была отменена категория ограниченно годных. Теперь есть две категории: пригодные и не пригодные к службе. В результате этого возникла ситуация, что те мужчины, которые были признаны непригодными к службе в мирное время и ограниченно годными в военное время, теперь подлежат мобилизации. В то же время юноши до 25 лет, которые в мирное время были признаны годным к службе, не подлежат мобилизации в военное время, потому что это регулируется действующим законом.

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