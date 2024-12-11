По его словам, сейчас достаточно спортсменов, полицейских, других категорий населения, которые могли бы пополнить Вооруженные силы.

В Украине хватает людей, чтобы проводить мобилизацию, которая на сегодня предусмотрена законодательством, и не уменьшать мобилизационный возраст. Об этом заявил главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов в эфире Радио Свобода.

"Я против того, чтобы мобилизовали 18-ти летних. У нас хватает людей: спортсменов, полицейских, других категорий населения, которые могли бы пополнить Вооруженные силы. Я когда был в отпуске в Киеве, приехал в спортзал, то не имел возможности припарковаться, негде было стать. Это не женщины приехали. Я зашел в спортзал, там каждый второй-третий человек - крепкий мужчина", - сказал Фирсов.

Поэтому, по его словам, нужно соответствующим образом проводить ту мобилизацию, которая на сегодня предусмотрена законодательством, а не распространять ее на 18-ти летних.

Видео дня

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский выступил против снижения мобилизационного возраста, к которому призывают Соединенные Штаты Америки.

10 декабря политик написал в микроблоге X, что сейчас стране надо сосредоточиться на обеспечении военной техникой и подготовке имеющихся бригад, а не компенсировать нехватку этого молодостью солдат.

"Приоритетом должна быть поставка ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", - отметил Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: