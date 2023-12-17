Для того чтобы получить право на отсрочку от мобилизации, важно соответствовать одному из пунктов списка.

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что Верховная Рада работает над новым законопроектом. Из ее поста в Facebook понятно, что мобилизация в Украине 2023 заиграет новыми красками - "откосить" от службы получится не у всех.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в Украине - список

Право на отсрочку от мобилизации, согласно новому законопроекту, могут получить 10 категорий граждан. К ним относятся:

Все лица с инвалидностью.

Те, кто имеет трое и более детей.

Если двое военнослужащих имеют ребенка, то 1 имеет отсрочку и право на увольнение (мужчина или женщина). То есть если женщина решает пойти на военную службу, то мужчина таким образом может получить отсрочку.

Если в семье лицо несовершеннолетнее с инвалидностью.

Если совершеннолетний недееспособный ребенок с инвалидностью / жена или муж / родители жены или мужа 1-2 группы (при этом лицо с инвалидностью само выбирает кому отсрочка)

Попечители лица с инвалидностью 1-3 групп, признанной в судебном порядке недееспособным.

Беременные женщины и женщины в декрете.

Только действующие нардепы (всех бывших убрали), избрание депутатом – основание для увольнения.

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО или отпора вооруженной агрессии против Украины.

Также отстрочка в военное время доступна соискателям последовательного (первого) высшего образования, которым больше 30 лет, всем ученым с учеными званиями, всем преподавателям, работающим на полную ставку. По словам нардепа, отсрочка не означает, что мобилизация этим категориям граждан не грозит - они лишь могут отложить момент поступления на службу.

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Кто имеет право на отсрочку и увольнение со службы

Безуглая, цитируя текст законопроекта, объявила, что мобилизация в Украине 2023 не коснется солдат-срочников и тех, кто был мобилизован и уволен со службы. Однако "отдыхать" военные смогут только 6 месяцев после увольнения - дальше процедура мобилизации для них возобновится в индивидуальном порядке.

Мобилизация для людей с инвалидностью и солдат, вернувшихся из плена, возможна только на добровольной основе.

При этом, уволить со службы могут, если:

человек побывал в плену не по своей воле;

имеет чин генерала (по решению военного руководства);

прослужившие 36 месяцев во время военного положения;

граждане 18-25 лет, заключившие краткосрочный контракт во время мобилизации.

Мобилизация в Украине может коснуться полицейских, сотрудников Бюро экономической безопасности и работников пенитенциарной службы - их планируют лишить права на отсрочку.

Ранее мы говорили о том, как будет проходить мобилизация в Украине, если законопроект примут.

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