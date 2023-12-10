Существует 6 случаев, когда отсрочка от мобилизации может быть аннулирована.

Некоторые категории военнообязанных мужчин в Украине могут получить отсрочку от мобилизации в военное время, однако существует ряд случаев, когда она может быть аннулирована. Об этом пишет РБК со ссылкой на комментарий юристов..

"Отсрочка от призыва на период мобилизации может быть не только предоставлена, но и в определенных случаях аннулирована", - пишут юристы.

Отсрочка подлежит аннулированию в следующих случаях:

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истечение срока ее действия;

завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказа) или его отмены;

завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органом;

ликвидация органа власти или предприятия, учреждения и организации;

освобождение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации.

Следует также иметь в виду, что отсрочка действительна столько времени, пока существует само основание для отсрочки. Например, если это отсрочка в связи с наличием у военнообязанного на иждивении троих детей до 18 лет, то соответственно, отсрочка действует пока один ребенок не достигнет совершеннолетия.

Сейчас право на отсрочку от мобилизации в Украине имеют следующие категории:

работники, забронированные за государственными органами предприятиями, учреждениями, организациями

лица с инвалидностью и лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (до 6 месяцев)

лица, которые сами воспитывают ребенка, а также родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность

мужчины, которые присматривают за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов)

лица, имеющие на иждивении совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, или ребенка-сироту или детей, лишенных родительской опеки

лица, у которых на иждивении 3 и более детей

лица, имеющие жену (супруга) или родителей (своих или одного из супругов) с I или II группой инвалидности

сотрудники военного управления и правоохранительных органов

студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме

научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки

лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т.д.).

Мобилизация в Украине - новости

В ВСУ подчеркивали, что под мобилизацию подпадают военнообязанные, которым служить не мешают какие-то проблемы со здоровьем. Также отмечалось, что мобилизации не подлежат люди, имеющие право на отсрочку от службы.

В то же время военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что не надо отправлять на фронт немотивированных людей, поскольку они могут стать предателями и подставить наших защитников.

Сейчас Минобороны инициировало сотрудничество с рекрутинговыми компаниями, что позволяет мобилизовать граждан добровольно и в обход ТЦК и СП.

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