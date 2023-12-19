Кирилл Верес выступил категорически против принудительной мобилизации.

Ситуация на фронте в Украине зависит от многих факторов. У Вооруженных сил Украины очень сложное время, а желающих защищать страну стало меньше.

"Если говорить о войне за все фронты, то мы войну проигрываем", - выразил свое мнение командир батальона "К-2" 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, Герой Украины, майор ВСУ Кирилл Верес в интервью ТСН.

Он отметил, что сейчас все силы идут на то, чтобы выжить, а не победить. При этом военный указал, что некоторые украинцы перестали хотеть идти в ряды ВСУ.

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"Мы сейчас видим все, что делается на улицах ТЦК. Комментировать не буду. Я не за столь жесткие методы. Такой воин, которого ко мне силой привели, мне не нужен. Это не воин. Я хочу, чтобы в мое подразделение люди шли сами. Чтобы они знали, к кому и почему они идут", - объяснил свою позицию Верес.

Мобилизация в Украине - что говорят эксперты и военные

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что в Украине есть достаточно большой мобилизационный ресурс. На фронт можно отправить, по меньшей мере, 50 или 100 тысяч украинских правоохранителей.

Кроме того, он отметил, что отмена отсрочки для получения второго высшего образования может увеличить мобилизационный ресурс до 80 тысяч человек.

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