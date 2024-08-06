Речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет.

Украинских мужчин во время пребывания в пределах пограничной полосы обязали иметь при себе военно-учетный документ.

Об этом в Telegram-канале сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он сообщил, что внесены были изменения в Положение о пограничном режиме с целью приведения его в соответствие с законом №3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".

"Предусмотрена обязанность граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в периоды проведения мобилизации (кроме целевой), действия военного положения, во время пребывания в пределах пограничной полосы, контролируемого пограничного района иметь при себе военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме)", - сообщил Мельничук.

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Мобилизация в Украине

В Верховной Раде предлагают обеспечить беспрепятственный выезд за границу для забронированных чиновников, депутатов, судей и прокуроров. Об этом говорится в проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно дополнительных мер по усилению мотивации и защиты прав военнослужащих в условиях действия военного положения (№11460).

Также этим законопроектом предлагается предоставить право беспрепятственного выезда за границу при условии предъявления документа об отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации лицам, которым предоставлена отсрочка, а также распространить это право на время осуществления их полномочий на народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и депутатов местных советов при условии предъявления ими служебного удостоверения.

Инициаторами этого законопроекта является группа депутатов от "Европейской солидарности", в частности Петр Порошенко, а также внефракционный депутат Марьяна Безуглая.

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