Среди авторов законопроекта - Порошенко и Безуглая.

В Верховной Раде Украины предлагают обеспечить беспрепятственный выезд за границу для забронированных чиновников, депутатов, судей и прокуроров. Об этом говорится в проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно дополнительных мер по усилению мотивации и защиты прав военнослужащих в условиях действия военного положения (№11460).

Инициаторами этого законопроекта является группа депутатов от "Европейской солидарности" - в частности, Петр Порошенко, а также внефракционный депутат Марьяна Безуглая.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, им предлагается предоставить право беспрепятственного выезда за границу при условии предъявления документа об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации лицам, которым предоставлена отсрочка, а также распространить это право на время осуществления их полномочий на народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и депутатов местных советов при условии предъявления ими служебного удостоверения.

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Законопроектом также устанавливается, что лица, указанные в части первой статьи "Организация и порядок бронирования военнообязанных" Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", имеют, на время действия бронирования, право беспрепятственного выезда за границу при условии предъявления ими документа о бронировании.

Речь идет, в частности о военнообязанных, которые работают или проходят службу в органах государственной власти, других госорганах, органах местного самоуправления на должностях государственной службы категории "А", председателей областных, районных, районных в городе советов, сельских, поселковых, городских голов; госслужбы категорий "Б", "В", в органах местного самоуправления.

Также это военнообязанные, которые работают или проходят службу, в частности в Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и в судах.

Кроме того, речь идет о военнообязанных, которые работают или проходят службу на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач; на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, которые не являются их работниками.

Среди прочего, законопроектом предлагается установить, что в период рассмотрения вопроса об оформлении бронирования от призыва на военную службу по мобилизации конкретного военнообязанного, территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы и подразделения, входящие в систему полиции, а также судебные органы не могут применять меры воздействия и ограничения, предусмотренные этим и другими законами Украины.

Такие лица не подлежат мобилизации при рассмотрении вопроса об оформлении бронирования от призыва на военную службу по мобилизации.

Отсрочка от призыва в Украине - последние новости

Ранее Министерство экономики сообщило, сколько сейчас забронированных мужчин в Украине и в каких сферах. Так, около 615 тыс. военнообязанных мужчин имеют отсрочку от призыва на военную службу из-за бронирования. Больше всего забронированных являются работниками энергетической отрасли.

Распределение количества мужчин, которые имеют бронирование и работают в сферах национальной экономики, госорганах или органах местного самоуправления, является следующим: энергетическая отрасль - 29%; промышленность, производство - 15%; транспорт - 14%; агропромышленный комплекс - 12%; медицина - 6%; оборонно-промышленный комплекс - 5%; органы государственной власти, другие государственные органы - 4%; ИТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций - 2%; финансовая, банковская сфера - 2%; сфера торговли - 2%; местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления - 2%; другие - 7%.

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