Суд становится на защиту ТЦК, заявила юрист.

В Украине есть случаи, когда не достигших 25 лет парней мобилизовали в армию против их воли, рассказала Адвокат Екатерина Анищенко, передает "Еспресо".

"Когда ты в суде пытаешься защитить их права, суд становится на защиту ТЦК, поскольку оказывается, что, когда в 18-20 лет они проходили военно-врачебную комиссию (ВВК), они были зачислены в резерв как военнообязанные. То есть не лица, которые в дальнейшем могли бы быть мобилизованными, а именно к военнообязанным", - рассказала юрист.

Как объяснила адвокат, когда еще можно было обращаться в суд, чтобы обязать вынести их из этого учета, как лиц, которые не подлежат мобилизации, мало кто уделял этому внимание.

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"Если лицо было внесено в этот раздел именно как военнообязанное, то оно подлежит мобилизации. К сожалению, судебная практика становится на защиту ТЦК, говоря о том, что парень на тот момент, будучи взрослым, должен был понимать, что его внесли в резерв, соответственно он является военнообязанным и подлежит мобилизации", - добавила адвокат.

Мобилизация в Украине - актуальное

Как писал УНИАН, в Верховной Раде хотят исправить коллизию в законодательстве, из-за которой бывшие "ограниченно годные" в возрасте до 25 лет теперь подпадают под мобилизацию, а их "полностью годные" сверстники - нет.

Также ранее сообщалось, что теперь военно-учетный документ с QR-кодом можно получить на портале "Дія":

"Военно-учетный документ с QR-кодом необходим во многих жизненных ситуациях от трудоустройства до прохождения проверки на блокпостах. Теперь вы можете сформировать его на портале "Дія" и при необходимости распечатать".

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