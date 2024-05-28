Новый закон о мобилизации предусматривает изъятие авто на нужды армии, а также ограничение права на управление автомобилем за уклонение от мобилизации, но есть исключения.

Закон о мобилизации в Украине, который вступил в силу 18 мая, предусматривает изъятие авто для ВСУ, а также новые ограничения для уклонистов - в частности, водительских прав. У кого могут забрать автомобиль для нужд армии и за что будут ограничивать право на вождение, а кого это не коснется - рассказываем в материале.

Изъятие автомобиля в военное время на нужды армии - у кого и какие авто могут забрать

Одно из новшеств, прописанное в законе о мобилизации - изъятие автомобилей на нужды армии, а также тракторов и агропромышленной техники. Количество автомобилей, которое нужно мобилизовать, будут определять местные администрации (согласно запросам от ВСУ), они же будут выдавать разрешение на изъятие.

Право изымать автомобили предоставляют сотрудникам ТЦК, СБУ и Службы внешней разведки. Но забирают авто на нужды армии не все подряд и не у всех. У кого не могут изъять транспортное средство:

Видео дня

если у человека только одно транспортное средство - изъять могут лишь у владельцев двух и более ТС ;

; если автомобиль - основной источник дохода;

у человека с инвалидностью I или II группы, а также у родителей ребенка с такой инвалидностью.

Что касается самих транспортных средств, то изымать в первую очередь будут то, что подходит для оборонных нужд государства - к примеру, между седаном и внедорожником выберут внедорожник, в то же время, если у человека два внедорожника, заберут тот, который дешевле.

Перед "мобилизацией" авто будут проводить его экспертную оценку и оценку рыночной стоимости, а после демобилизации владельцу обязаны вернуть автомобиль в течение месяца, а если авто будет утеряно - то компенсировать его стоимость деньгами.

Ограничение прав для уклонистов на управление автомобилем

Изменились и наказания для тех, кто уклоняется от мобилизации и не выполняет требования нового закона - для них будет действовать ограничение права управления транспортными средствами.

В случае, если военнообязанный нарушает законодательство - не обновляет свои данные или же не является по повестке (Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", статья 22), то ТЦК обращается в полицию с требованием задержать нарушителя. Если полиции это сделать не удалось, то в гражданину в течение 5 дней направят требование о выполнении его обязанностей. Если прошло еще 10 дней, но военнообязанный не отреагировал, то ТЦК обращается в суд, который может ограничить право на управление автомобилем во время мобилизации.

Но из этой нормы тоже есть ряд исключений - правило не действует, если:

ограничение лишает человека основного и законного источника дохода (сюда входят все водители, которые работают на предприятия, организации, ФЛП и таксисты);

у человека есть инвалидность;

на иждивении у человека есть лица с инвалидностью I, II группы или ребенок с инвалидностью.

Ранее мы рассказыали, какие еще предусмотрены штрафы уклонистам, которые не обновят свои данные.

Вас также могут заинтересовать новости: