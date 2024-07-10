Он отметил, что возможны случаи, когда ВВК признает мобилизованного непригодным, однако забирает военно-учетный документ.

Постановление ВВК о признании мужчины непригодным к военной службе с исключением с воинского учета должно быть утверждено штатной медкомиссией.

Об этом сказал адвокат Андрей Топчий. Он отметил, что возможны случаи, когда ТЦК направляет мобилизованного на ВВК, где того признают непригодным, однако забирают военно-учетный документ на утверждение в медкомиссию. Адвокат привел пример, что к нему обратился мужчина, которого отправили на ВВК во время обновления данных и его признали непригодным, отпустили и не выдали никаких документов.

Топчий отметил, что согласно п. 22.7 положения "О военно-врачебной экспертизе", постановление ВВК о признании гражданина непригодным к военной службе с исключением с воинского учета подлежит утверждению штатной медкомиссией.

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"Соответственно, документы направляют в областную ВВК на утверждение", - сказал адвокат.

Он рекомендует мужчине получить электронный военный документ через ЦНАП или приложение "Резерв+", его можно предъявлять работнику ТЦК и СП. Адвокат отметил, что в указанном документе может подтянуться информация о прохождении ВВК. Если этого не произойдет, то нужно подать письменный запрос в военкомат с просьбой предоставить ответ о том, в каком состоянии находится дело.

"Этот ответ подтвердит, что Вы действительно прошли ВВК и сейчас ждете утверждения постановления областной ВВК", — добавил адвокат.

Мобилизация в Украине

По состоянию на 7 июля, количество обновлений военно-учетных данных гражданами достигло почти 3,2 млн. Только с 1 по 7 июля свои учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили 569 397 граждан.

Ранее в Минобороны объясняли, сколько раз надо проходить ВВК во время военного положения.

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