По его словам, причина заключается в большом наплыве людей и нехватке учебных центров.

В Украине сокращают сроки подготовки мобилизованных с 2 месяцев до 1,5. Об этом рассказал народный депутат Валентин Наливайченко.

"Тех, кого мобилизовали, куда направляют? В учебные центры. Как правило, должно было бы быть два месяца. Сейчас, насколько я знаю, сокращают уже до 1,5 месяца", – сказал он в эфире программы "Ранок.Live".

По его словам, причина заключается в большом наплыве людей и нехватке учебных центров.

В то же время на вопрос о том, почему новобранцев нельзя отправить за границу, нардеп сказал, что в Европе никогда не учили только что мобилизованных, то есть не профессиональных военных.

"В странах-членах НАТО всегда отбирали профессиональных военных по профессиональным специальностям (...) Например, для того, чтобы обучать персонал по обслуживанию F-16, мобилизованного же не возьмешь. Это надо с образованием, военного с опытом в Украине в военно-воздушных силах, знанием языка. Детектор лжи надо пройти, чтобы не агента российского туда прислать. Это немножко разные сферы обучения. Обучение мобилизованных сейчас Министерство обороны и Генштаб решает в учебных центрах в Украине", – резюмировал Наливайченко.

Мобилизация в Украине: важные новости

Все граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на учет в соответствии со статьей 14 Закона "О воинской обязанности и военной службе" ежегодно в течение января. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ. При этом отмечается, что это обычная процедура, которая никоим образом не относится к мобилизации.

Тем временем в Верховной Раде хотят изменить сроки на обновление военно-учетных данных. В парламенте зарегистрируют законопроект, которым предлагается увеличить этот срок до 150 дней. Система ТЦК оказалась не готовой принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные.

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