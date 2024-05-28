Отмечается, что это обычная процедура, которая не имеет никакого отношения к военной мобилизации.

Все граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, берутся на учет в соответствии со статьей 14 Закона "О воинской обязанности и военной службе" ежегодно в течение января.

Как сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины, для постановки на воинский учет призывников украинские юноши обязаны лично прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) в срок, определенный в повестке. В частности, нужно подать необходимые документы, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

Юноши, которые по определенным причинам не стали на воинский учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток, для прибытия в ТЦК и постановки на воинский учет.

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В Сухопутных войсках также отметили, что постановка на воинский учет не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям, которые продолжаются из-за войны с РФ.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее в Минобороны объяснили, что после обновления данных через приложение "Резерв+" удалять приложение нет смысла. Поскольку все данные все равно останутся в реестре.

Накануне нардеп Владимир Арьев заявил, что планирует подать законопроект, по которому предлагается увеличить срок обновления данных военнообязанных до 150 дней. По его словам, граждане просто не смогут физически обновить данные за 60 дней, и они могут получить большие штрафы.

По мнению другого нардепа, Федора Вениславского, пока нет оснований считать, что уже имеющиеся способы не позволяют обновить данные, а слова Арьева - это лишь "политический пиар-ход".

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