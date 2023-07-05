Она напомнила о статье 30 Конституции Украины, по которой каждому гарантируется неприкосновенность жилья.

Адвокат Виктория Кравченко прокомментировала видео, на котором люди в военной форме проникают в жилище военнообязанного украинца. В своем YouTube-канале она подробно разобрала эту запись.

"Мужчина все снимает на видео и пытается добиться объяснений, на каком основании эти люди в форме зашли в его дом. Это очень дельные действия, которые предоставляют возможность не только обезопасить мужчине себя хотя бы на определенное время от применения к нему силы от указанных мужчин в форме, но и фактически предоставляет возможность фиксировать правонарушения со стороны должностных лиц в форме", - объясняет адвокат.

Также Кравченко подчеркнула, что съемка мужчиной всего происходящего при участии представителей ТЦК в его доме, - вполне законна. "Еще один момент: мужчина не растерялся и попросил женщину вызвать полицию", - говорит Кравченко.

Один из мужчин в военной форме представился майором, но, обратила внимание юрист, он был не по форме. Также этот мужчина угрожал военнообязанному и говорил, чтобы тот вышел на улицу "разобраться".

"Если вы попали в такую ситуацию, пишите в тот же день, когда уже пойдут эти люди в форме, в Офис генпрокурора, в Министерство обороны, в Генеральный штаб. Кроме того, подавайте заявления на совершение против вас как минимум уголовного правонарушения по статье 365 Уголовного кодекса Украины и по статье 129 в случае угроз убийством в отношении вас. Требуйте внесения сведений относительно вашего заявления в Единый реестр досудебных расследований", - советует Кравченко.

Она напомнила о статье 30 Конституции Украины, по которой каждому гарантируется неприкосновенность жилья, не допускается проникновение в жилище или в другое владение человека, проведение в них осмотра или обыска, иначе как по решению суда, в неотложных случаях.

Скандал с Хмельницким областным ТЦК

Ранее в сеть "слили" видео, как работники военкомата ворвались в частный дом в Деражне. Представители ТЦК даже угрожали военнообязанному.

В Хмельницком областном ТЦК уже назначили служебную проверку, по результатам которой будет принято решение по его предстаникам.

Адвокат Ростислав Кравец отметил, что представители военкоматов не имели права заходить в дом.

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